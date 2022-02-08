В Великобритании недавно был закрыт старейший паб в стране. Он проработал более 1200 лет.

Речь идёт о пабе Ye Olde Fighting Cocks. Открыли его ещё в 793 году. Как стало известно, закрыть паб пришлось из-за того, что он обанкротился из-за проблем, которые возникли в бизнесе в связи с пандемией COVID-19 и принятыми в стране ограничениями. О закрытии паба сообщил его владелец Кристо Тофалли в Facebook.

Согласно его заявлению, паб переходит во внешнее управление. Он также отметил, что последние два года были весьма сложными для бизнеса и нанесли им поражение. Тофалли рассказал, что финансовые проблемы начались ещё до пандемии и они были достаточно серьёзные, но у них имелся план, который мог помочь остаться им на плаву. Однако он не помог.

Ранее мы сообщали, что в США из-за коронавируса скончалось более 900 тысяч человек с момента пандемии. Выявили коронавирус более, чем у 76 миллионов человек.