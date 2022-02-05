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В США рассказали, сколько человек скончались от коронавирусной инфекции с самого начала пандемии.

Как сообщается, соответствующая информация была недавно раскрыта на сайте Университета Джонса Хопкинса. Так, указывается, что от коронавируса и его последствий в США умерли 901 338 человека.

Примерно треть смертей относятся к периоду с ноября 2020 года по февраль 2021 года. Именно тогда в США произошёл весьма сильный и быстрый скачок заболеваемости инфекцией. Кроме того, указывается, что за последний месяц в США было зафиксировано более 60 тысяч смертей от COVID-19.

За всё время пандемии в США вирус был выявлен у 76,2 миллионов граждан. За последний месяц новых случаев заболевания насчитывается около 17 тысяч человек.

Ранее учёные рассказали о первых итогах эксперимента, в котором людей нарочно заражали коронавирусом. В рамках этого исследования учёные следили за реакцией организма.

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