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В Ульяновске водитель микроавтобуса пострадал от действий агрессивного пассажира.

Инцидент произошёл 6 февраля на улице Камышинской. Согласно имеющейся информации, в микроавтобусе находился пьяный мужчина. Между ним и водителем началась словесная перепалка, которая не прекратилась и тогда, когда они вышли на улицу.

В какой-то момент пьяный мужчина выхватил нож и нанёс удар в грудь своего оппонента. После этого он скрылся с места инцидента. Водитель не растерялся и сообщил о случившемся по номеру экстренной службы.

Недалеко от места происшествия находился патруль. Они успели задержать подозреваемого, которым оказался 38-летний мужчина. Ранее он уже был судим.

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