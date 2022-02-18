В США женщина лишилась своих денежных накоплений из-за действий 12-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в городе Орландо. Как рассказала потерпевшая, она гуляла с собакой и в это время к ней подошёл мальчик лет 12-ти на вид. Он пожаловался, что заблудился, а его телефон разрядился. Поэтому он обратился к женщине с просьбой позвонить по её телефону.

Женщина решила помочь мальчику и дала ему свой телефон. Он совершил звонок своим друзьям, причём, как уточняется, говорил по громкой связи. После этого он попросил у владелицы телефона разрешения посмотреть навигационные карты. Во время всех этих манипуляций женщина была примерно в полуметре от него.

Днём позже американке пришли сообщения о двух списаниях. Всего она лишилась 3,8 тысяч долларов. Прояснив ситуацию в банке, женщина узнала, что счёт, куда были отправлены её деньги, открыли за полчаса до того, как она встретилась с подростком.

Деньги вернули, но до окончания расследования доступ к ним заблокирован.

Недавно мы сообщали, что в Чехове женщину выбросили из автобуса из-за того, что она была без маски. Никто из пассажиров не пришёл ей на помощь.