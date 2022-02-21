В США сообщили, что в России были составлены списки украинцев, которых намереваются убить во время «вторжения». Об этом заявило издание The Washington Post.

Согласно опубликованной информации, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет было направлено письмо с соответствующим заявлением. Направила письмо представитель США в отделении ООН Батшеба Нелл Крокер.

“У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации”, – указывается в письме.

Как было заявлено, эта ситуация вызывает серьёзное беспокойство у США. Крокер сообщает о полученных данных о том, что Россия намеревается после своего «вторжения» нарушать права граждан на Украине. Целью станут люди, которые не согласны с действиями России.

Несмотря на то, что в письме сообщается о «достоверной информации», никаких доказательств приведено не было.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин призвал США дать конкретный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что к этому вопросу следует отнестись серьёзно.