Во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин высказал обеспокоенность из-за событий на Донбассе. Также он заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны максимально серьезно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности и дать на них четкий и конкретный ответ.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», – сообщает официальный сайт Кремля.

Помимо этого, в ходе переговоров речь шла о признании Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Также президент РФ заявил, что НАТО и США чрезмерно активно накачивают Украину оружием для агрессии в восточном регионе страны.

По поводу признания ДНР и ЛНР Владимир Путин сообщил, что на данный момент отсутствует соответствующий законопроект. Документ, представленный ему на подпись – это лишь инициатива КПРФ, которая все еще не поддержана.