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В Калифорнии разбился прототип аэротакси Joby. Об этом рассказывает издание New Atlas.

Крушение прототипа произошло 16 февраля во время испытаний аэротакси над безлюдной местностью. Как сообщается, аэротакси имеет вертикальный взлёт и посадку, он предназначен для пяти человек. В день инцидента он набрал скорость до 435 километров в час, после чего произошло крушение. Причина аварии не сообщается. Отмечается, что набранная скорость на 100 км/ч больше, чем максимальная скорость, заявленная для этого прототипа.

Согласно имеющейся информации, в инциденте обошлось без пострадавших. Однако подробности будут известны только после того, как завершится детальное расследование произошедшего.

Компания, как было заявлено, уже уведомила комиссию по ценным бумагам и биржам США о произошедшем.

Ранее мы сообщали, что в США разбился истребитель “Мираж” F-1. Произошло это во время выполнения тренировочного полёта.

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