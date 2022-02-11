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Устаревший французский истребитель «Мираж» F-1, принадлежащий одному из подрядчиков Пентагона, разбился во время тренировочного полета. Инцидент произошел в пятницу в американском штате Аризона, в 15 километрах от базы американских ВВС “Люк” в 11 часов 11 минут.

Пилот самолета катапультировался и отделался лишь легкими травмами. Истребитель пролетал над ненаселенными территориями, поэтому пострадавших нет.

Известно, что устаревшие французские истребители Пентагон приобретает для использования в учениях ВВС. В ходе маневров они изображают самолеты условного противника.

В настоящий момент о причинах крушения истребителя F-1 ничего не сообщается. Не исключено, что он просто износился до предела и рухнул на землю от старости.

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  • 08.02.2022
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