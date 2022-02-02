В репортаже информационного агентства Associated Press показали, как жители Харькова готовятся отражать «нападение России». По словам журналистов, горожан не устраивает политика Киева, направленная на мирное решение проблем, поэтому они охотно берутся за оружие.

Среди добровольцев – в основном женщины и пенсионеры. Активное участие в их подготовке принимает участие Максим Жорин – командир отряда украинских карателей «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории России).

Он рассказывает, что харьковчане якобы готовы защищать свой родной город от «вторжения» РФ, они добровольно приходят на занятия по военной подготовке и старательно выполняют все приказы командиров. Жорин также отметил, что его подразделение готово нести всю полноту ответственности за обучение жителей Харькова.