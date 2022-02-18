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В США привели данные по количеству смертей от коронавируса за всё время пандемии. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщается, с начала пандемии COVID-19 в США скончалось более одного миллиона человек. Речь идёт о тех случаях, которые связаны с коронавирусом. Так, около 923 тысяч человек в США скончались непосредственно от COVID-19 – болезнь была у них официально подтверждена. За последние сутки COVID-19 стал причиной смерти 1914 американцев.

Остальные случаи смерти были вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы, гипертонией или болезнью Альцгеймера. Кроме того, указывается, что некоторые люди умирали спустя несколько месяцев после излечения от коронавируса, так как болезнь вызвала у них серьёзные осложнения.

Некоторые случаи смерти также являются ситуациями, когда людям не была оказана своевременная медицинская помощь из-за перегруженности системы здравоохранения.

Недавно учёные сообщили, что риск заразиться коронавирусом повышается, если употреблять алкоголь. Благодаря спиртному вирусу легче проникнуть в лёгкие.

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