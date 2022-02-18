Спиртные напитки “помогают” коронавирусу проникать в организм человека. К такому выводу пришли немецкие учёные после проведения ряда опытов по изучению влияния алкоголя на вирусные процессы в организме.

В ходе экспериментов исследователи разделили подопытных мышей на три группы. Каждой из них алкоголь вводили несколькими разными способами, чтобы сымитировать злоупотребление спиртным (вводили инъекции, воздействовали алкогольными парами или резко прекращали давать алкоголь для имитации абстинентного синдрома).

Выяснилось, что при употреблении алкоголя коронавирус за счёт некоторых генов организма усиливает свою способность проникать в лёгкие. Таким образом, учёные указали, что при злоупотреблении алкоголем повышается риск заразиться ковидом.

Кроме этого, учёные обнаружили, что алкоголь негативно влияет и на иммунную систему. В частности, ослабляет так называемый противовоспалительный ответ. Этот фактор также влияет на повышенный риск проникновения в организм коронавируса и его размножения в теле носителя, подчёркивают специалисты.