В Британии начали подводить итоги исследования, которое должно определить, почему одни люди заражаются коронавирусом, а другие нет. Выяснить это можно только одним способом: намерено ввести в организм пациента вирус и посмотреть на реакцию.

Для опытов исследователи отобрали около 40 здоровых добровольцев в возрасте до 30 лет. Ради чистоты эксперимента отобрали только тех, кто не болел ковидом и не был от него привит. Всем добровольцам ввели оригинальный “уханьский” штамм вируса.

В ходе эксперимента выяснилось, что только половина испытуемых заразилась коронавирусной инфекцией. Причём вирус впрыскивали через нос, а обнаружили сначала в мазках, взятых из горла.

Учёные также установили, что наибольшая нагрузка на организм достигла на пятый день после заражения, а из носа вирус удалялся на десятый день. Симптомы же заражения проявлялись на 2-4 дни. Причём тяжесть этих симптомов никак не зависела от вирусной нагрузки на организм. Испытуемых, у которых обнаружили ковид, лечили одним из препаратов против коронавируса, однако он показал не слишком высокую эффективность.

Полностью итоги необычного эксперимента учёные намерены подвести позже.