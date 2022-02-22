Зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия собирается признать ЛДН И ДНР. Об этом сообщает издание ТАСС.

Соответствующее заявление Климов сделал 21 февраля в эфире телеканала «Россия-24». Уточняется, что признание республик будет осуществлено в тех границах, которые являются фактически установленными в настоящее время.

“Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий”, – заявил сенатор.

Отмечается, что указы о признании независимости ДНР и ЛНР были подписаны Путиным в понедельник вечером. Также с властями республик были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.

Кроме того, Климов сообщил, что во вторник будет рассмотрен вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с указанными республиками. Помимо этого, 22 февраля будут ратифицированы подписанные с властями республик договора.

Ранее телеканал CNN рассказал, что может удержать Путина от “нападения” на Украину. Как было заявлено, остановить его могут только риски крупных потерь, а вовсе не санкции.