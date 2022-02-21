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Какими бы «адскими» не были санкции Запада против РФ, они не в состоянии воздействовать на президента Владимира Путина и заставить его отказаться от «нападения на Украину», рассказал американский телеканал CNN.

Автор сюжета пояснил, что единственным сдерживающим фактором для Кремля может стать только риск крупных потерь во время «вторжения». Многие эксперты сейчас заявляют, что Россия может и не «захватить Киев за два дня», как утверждалось ранее. Если вооруженное противостояние затянется, то потери могут существенно возрасти.

Журналист провел аналогию с войной в Грузии. Он заявил, что армия Украины сейчас гораздо сильнее грузинской, поэтому может создать серьезные проблемы ВС РФ. Если Москва не сумеет организовать блицкриг, то ситуация станет для нее чрезвычайно сложной.

Также автор сюжета выдал очередную чушь о том, что Россия опасается не столько ракет на украинской территории, сколько появления «убежища демократических ценностей» у самых границ РФ.

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