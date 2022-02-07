В Смоленске девушка с младенцем на руках пострадала от стаи бродячих собак.

Инцидент произошёл на улице Лавочника. Как сообщается, девушка шла по улице, неся ребёнка на руках. Её окружили бездомные псы, которые начали агрессивно себя вести и укусили девушку за ноги.

Происходящее заметили местные жители, которые отбили пострадавшую у животных. Также они рассказали, что в этот же день собаки уже кидались на другую женщину. Об инциденте рассказала местная жительница в соцсетях.

Как было отмечено, собаки обитают под балконом дома 72 по улице Лавочника. Это место они облюбовали из-за того, что здесь их подкармливают и даже принесли им матрасы. Также местные жители рассказали, что здесь у собак появились щенки, и они их защищают.

Недавно мы сообщали, что в Екатеринбурге мужчина и женщина устроили драку. При этом никто из окружающих не пришел девушке на помощь.