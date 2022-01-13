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В Академическом районе Екатеринбурга вчера, 12 января, посреди улицы учинили драку мужчина и женщина в нижнем белье.

По словам свидетельницы, девушка пыталась убежать от водителя, с которым ехала ранее, она кричала и плакала, мужчина же кричал ей в ответ что-то не совсем разборчивое. Мужчина таскал девушку за волосы, выкрикивал угрозы, говорил, что засунет ее в багажник. После драки мужчина силой затолкал девушку обратно в машину.

Часть драки очевидцам удалось снять на видео. Свидетельница была удивлена тем, что никто из других водителей не остановился и не помог девушке решить конфликт с мужчиной.

По словам другой очевидицы произошедшего, после потасовки автомобиль еще долго стоял за углом дома, из него некоторое время были слышны вопли и крики.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что проверка по данному делу продолжается.

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