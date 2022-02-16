В Швейцарии уже в ближайшие дни хотят снять ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом недавно заявило правительство страны.

Так, в Швейцарии станет необязательным носить маски в магазинах, ресторанах и прочих общественных местах. Кроме того, для их посещения не потребуется наличие ковид-сертификата. Будет отменена рекомендация работать по возможности из дома, а также станет необязательным ношение маски на работе.

Данные изменения будут приняты уже с 17 февраля. Как было заявлено, в стране эпидемическая ситуация развивается хорошо. Также было отмечено, что среди граждан страны высокий уровень иммунитета, что означает, что, несмотря на то, что циркуляция вируса остаётся на высоком уровне, перегрузки системы здравоохранения удастся не допустить.

Носить маски рекомендуется при посещении медицинских учреждений, а также в общественном транспорте. Кроме того, те, у кого был выявлен коронавирус, всё ещё должны соблюдать карантин.

Ранее мы сообщили, что коронавирусные ограничения собираются отменить в Австрии. Произойдёт это 5 марта, но уже с 19 февраля некоторые меры будут смягчены.