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В Австрии уже через несколько недель собираются отменить некоторые ограничения, касающиеся коронавируса. Соответствующее заявление сделал канцлер республики Карл Нехаммер.

Так, было заявлено, что некоторые ограничения планируется снять с 5 марта. Например, ночные заведения с этого времени могут открыться, а установленного часа, когда рестораны должны будут закрываться, больше не будет. Также станет возможным вновь устраивать различные мероприятия без ограничений.

Кроме того, уже с 19 февраля начнут действовать смягчённые меры ограничений. В частности, граждане, которые по каким-либо причинам не поставили себе вакцину от COVID-19, смогут посещать все общественные места, если у них есть отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген.

Таким образом, это значит, что в Австрии скоро не будет правил на посещение общественных мест и «зеленого паспорта».

Ранее мы сообщали, что занятия спортом помогают усилить защиту от коронавируса. У людей, которые регулярно занимаются спортом, идёт более интенсивная выработка антител.

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