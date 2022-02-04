Учёные заметили в Северной Атлантике образование, представляющее собой «холодное пятно».

Отмечается, что это пятно сформировалось, несмотря на глобальное потепление. Специалисты назвали несколько причин, которые могли привести к появлению пятна.

Так, могло произойти смещение струйного течения на север. При этом отмечается, что течение не менялось на протяжении столетия. Кроме того, могло повлиять усиление конвекции, что привело к поднятию наверх более холодных масс.

Компьютерное моделирование позволило выяснить ещё одну причину – увеличение потерь океанического тепла. Это могло произойти из-за атмосферных процессов, например, из-за частых и мощных штормов.

При этом выводы специалистов противоречат ряду предыдущих исследований. Учёные планируют продолжить изучение холодного пятна, чтобы лучше понять процессы его образования.

Недавно мы сообщали, что таяние огромного айсберга привело к высвобождению пресной воды в Южный океан. По оценкам учёных, в океане оказалось 152 млрд тонн пресной воды.