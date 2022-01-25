Учёные рассказали о выделении большого количества пресной воды в Южный океан, которое произошло из-за таяния крупного айсберга.

Речь идёт об айсберге А68А, который несколько лет назад оторвался от ледника Ларсен-С. После этого он начал медленно путешествовать через Южный океан. Площадь айсберга, по оценкам учёных, равнялась примерно 5719 квадратным километрам. Таким образом, это был шестой по величине айсберг за всё время наблюдений.

К концу 2020 года айсберг подошёл к острову Южная Джорджия. Это обеспокоило учёных, так как айсберг мог повредить экосистеме острова. Но выяснилось, что айсберг довольно сильно растаял, попав в тёплые воды, так что повреждений он бы не нанёс. С другой стороны, из-за его таяния высвободилось около 152 миллиардов тонн пресной воды, из-за чего может пострадать морская среда обитания в окрестностях.

Учёные отметили, что изначальная толщина айсберга составляла 235 метров, теперь он стал на 67 метров тоньше.

Недавно учёные сообщили, что в прошлом году Мировой океан рекордно нагрелся. Основным фактором, влияющим на нагревание, специалисты считают деятельность человека.