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В Сбербанке сделали заявление, которое касается новых санкций со стороны США в отношении России.

Так, ранее в США сделали заявление, что в отношении Сбербанка были введены санкции в отношении корреспондентских и платежных счетов. Однако, как было отмечено, они не были названы блокирующими в сравнении с ограничениями, которые были введены против других банков РФ.

Согласно заявлению от Сбербанка, все их системы и офисы продолжают работать без изменений, а всем клиентам, как физическим, так и юридическим, полностью доступны их средства.

“Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении “Сбербанк онлайн” и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений”, – указывается в сообщении Сбербанка.

Ранее в Германии заявили, что не стоит вводить санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как было заявлено, это усложнит возможность проведения диалога с Россией.

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