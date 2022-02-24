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Германия и несколько других стран Евросоюза заявили, что готовящиеся к вводу санкции не должны касаться лично президента России Владимира Путина. Также Берлин считает, что нельзя вводить рестрикции против главы МИД Сергея Лаврова, сообщило издание New York Times со ссылкой на дипломатов, принимающих участие в обсуждении санкционных мер.

Они пояснили, что против высшего руководства страны вводить ограничения не стоит. Евросоюзу требуется возможность вести диалог с РФ. Если же президент и глава дипломатического ведомства России окажутся под санкциями, данная задача сильно усложнится.

Напомним, что представители Внешнеполитической службы ЕС ранее заявили постпреду РФ Владимиру Чижову, что введут в отношении страны «новый, жесткий пакет ограничительных мер, как отраслевых, так и индивидуальных, полностью скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками».

Также ранее глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал готовящиеся санкции «самыми жесткими» из применявшихся к России.

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