В Сбербанке разъяснили, что ждёт владельцев карт в условиях введения новых ограничений. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что сообщение с информацией о работе банка пришло всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» ещё утром 27 февраля. Как было заявлено, работа банка продолжается в обычном режиме.

Как было заявлено, все операции с деньгами доступны клиентам банка без ограничений. Это касается как рублей, так и валюты. Никаких ограничений по снятию наличностей нет, снять требуемую сумму можно в любой момент. Провести необходимые операции можно и в офисах организации, и в банкоматах.

Однако, как уточняется, перевод денег за границу может занять больше, чем обычно, из-за увеличения времени проведения операций.

Что касается работы банка в будущем, то, как было заявлено, ближе к концу марта станет ясно, как повлияли санкции и что потребуется делать в будущем.

Ранее россиянам рассказали, как на них повлияют введённые США санкции. Как отмечается, наиболее жесткие ограничения были введены против пяти банков.