читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сбербанке разъяснили, что ждёт владельцев карт в условиях введения новых ограничений. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что сообщение с информацией о работе банка пришло всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» ещё утром 27 февраля. Как было заявлено, работа банка продолжается в обычном режиме.

Как было заявлено, все операции с деньгами доступны клиентам банка без ограничений. Это касается как рублей, так и валюты. Никаких ограничений по снятию наличностей нет, снять требуемую сумму можно в любой момент. Провести необходимые операции можно и в офисах организации, и в банкоматах.

Однако, как уточняется, перевод денег за границу может занять больше, чем обычно, из-за увеличения времени проведения операций.

Что касается работы банка в будущем, то, как было заявлено, ближе к концу марта станет ясно, как повлияли санкции и что потребуется делать в будущем.

Ранее россиянам рассказали, как на них повлияют введённые США санкции. Как отмечается, наиболее жесткие ограничения были введены против пяти банков.

Вам может понравиться

Диетолог Королева: Блины на воде из гречневой муки – отличное лакомство для людей с избыточным весом

Основным угощением на Масленицу, которая в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта, являются блины. Однако людям с избыточным весом и склонным к его быстрому набору нежелательно сильно

ВСУ зашли в Киев и запретили жителям столицы снимать на камеру военную технику

Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в Киев, рассказало информационное агентство УНИАН. Сразу же после этого военнослужащие запретили жителям украинской столицы снимать боевую технику и выкладывать в Сеть фото- и видеоматериалы.

Некоторые пенсионеры в марте 2022 года получат по 5 300 рублей

Россиянам рассказали о дополнительной выплате, которую они начнут получать с начала весны. Об этом рассказывает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власов. Согласно имеющейся информации, получать эту выплату будут
  • Анна
  • 27.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшой дождь, до 5 °C |