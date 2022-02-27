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Россиянам рассказали, как на них отразятся санкции, введённые США против некоторых российских банков. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается, из-за санкций обслуживание клиентов будет частично ограничено. Наиболее жесткие санкции были введены против пяти банков. Это, как уточняется, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, а также Новикомбанк. Для клиентов это означает то, что они не смогут использовать карты Visa и MasterCard за границей. Также нельзя будет совершать покупки в онлайн-магазинах из тех стран, которые ввели санкции против России.

В ситуации, если россиянин находится за границей с картой подсанкционного банка, решить проблему можно при помощи перевода денег на карту другой кредитной организации.

Что касается оплаты этими картами в российских магазинах, то все останется без изменений – можно оплачивать покупки, снимать наличные и так далее. Обслуживание в онлайн-банке и в отделения банков будет доступно, как и раньше.

Кроме того, отмечается, что из AppStore было удалено приложение Промсвязьбанка. Установленное на смартфоне приложение будет работать, как и раньше, но обновления получать не будет.

Ранее в Сбербанке сообщили, что санкции не повлияют на клиентов банка. Как было отмечено, у них было время подготовиться к подобной ситуации.

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