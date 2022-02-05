читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Торговый дом «Барс на Московском в Рязани закрыл на реконструкцию первый этаж. Администрация магазина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», что с 1 февраля часть торговых точек переехала с первого на второй этаж, а также в цоколь здания до завершения работ.

По-прежнему работают сам супермаркет «Барс», а также магазины, находящиеся на втором и третьем этажах. Попасть в них можно через центральный вход, у которого функционирует эскалатор на верхние этажи, а также со стороны супермаркета.

Кроме того, в обычном режиме на 1 этаже продолжат работать отделение «Промсвязьбанка», кофейня Coffee Hall, мастерские по изготовлению ключей, ремонту часов и обуви, ломбард «Малахитовая шкатулка» и магазин «ОхотАктив».

Вам может понравиться

В Раде рассказали, что президент Зеленский готовит провокацию против РФ

У президента Украины Зеленского есть два способа избежать ответственности за свою бездарную политику в стране и сохранить награбленное, рассказал депутат ВР от фракции «ОПЗЖ», Илья Кива. Он пояснил, что первый

6 российских кораблей вошли в район учений авианосной ударной группы ВМС США

Большие десантные корабли РФ «Георгий Победоносец», «Королев», «Оленегорский горняк», «Минск», «Петр Моргунов» и «Калининград» сейчас находятся в зоне учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов в Средиземном море, пишет портал Avia.Pro.

Великобритания намерена участвовать в создании американского “уничтожителя” российских ЗРК С-400

Великобритания изъявила желание поучаствовать в программе Precision Strike Missile, реализуемой Соединенными Штатами. Она предполагает создание высокоточных ракет, которые, по словам представителей Пентагона, станут «убийцами» российских С-400 «Триумф» и других передовых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 5 февраля – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 5 февраля – пасмурно, до -1 °C |