Торговый дом «Барс на Московском в Рязани закрыл на реконструкцию первый этаж. Администрация магазина рассказала в социальной сети «ВКонтакте», что с 1 февраля часть торговых точек переехала с первого на второй этаж, а также в цоколь здания до завершения работ.

По-прежнему работают сам супермаркет «Барс», а также магазины, находящиеся на втором и третьем этажах. Попасть в них можно через центральный вход, у которого функционирует эскалатор на верхние этажи, а также со стороны супермаркета.

Кроме того, в обычном режиме на 1 этаже продолжат работать отделение «Промсвязьбанка», кофейня Coffee Hall, мастерские по изготовлению ключей, ремонту часов и обуви, ломбард «Малахитовая шкатулка» и магазин «ОхотАктив».