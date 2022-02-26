Для россиян подготовили ограничение, которое касается выдачи наличных средств.

Речь идёт о деньгах, которые выдаются в таких ситуациях, как сдача цветного или другого металла на лом. Так, когда человек сдаёт металл в пункт приёмки, ему выплачивается компенсация.

Однако теперь было решено изменить правила выплаты этой компенсации. К примеру, если цветного металла было сдано на общую сумму более 120 тысяч рублей, то выплату человек может получить исключительно наличными. Если речь идёт о сдаче чёрного металла, то лимит равняется всего лишь десяти тысячам рублей. Более этих сумм выдавать наличными будет нельзя.

В прочих случаях возможен безналичный расчёт. Уточняется, что на данный момент закон ещё не принят – он опубликован в базе документов Госдумы и его рассмотрение состоится уже в скором времени.

Ранее пенсионерам рассказали о единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей. Речь идёт о пособии, которое назначили из-за высокого уровня инфляции.