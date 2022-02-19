Пенсионерам рассказали о выплате, размер которой составляет пять тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

Отмечается, что эта выплата является разовой, кроме того, предназначается она далеко не для всех пенсионеров. Несмотря на то, что в Интернете многие заявляют, что выплата предназначается для всех, в действительности это не так. Так, специалист уточняет, что речь идёт не о абсолютно новом пособии, а о выдаче недополученных в прошлом году денег.

В прошлом году россиянам пожилого возраста назначили выплату, которая составила пять тысяч рублей. Причиной для назначения пособия стал высокий уровень инфляции. Но по разным причинам выплата пришла не всем пожилым россиянам. Сейчас именно не получившим в прошлом году и придёт выплата. Также уточняется, что получить выплату могут и наследники пенсионеров, если те скончались, не успев получить деньги.

Ранее россиянам рассказали о выплате в размере от 12 300 рублей. Получить её могут семьи с детьми от трёх до семи лет в феврале.