Специалисты МТУСИ, компаний QRate и «Мостком» испытали беспроводную квантовую криптографию в недавнем эксперименте.

Как сообщается, во время эксперимента была осуществлена передача данных на расстоянии в 180 и 3100 метров. Для этого исследования на крыше МТУСИ были поставлены терминалы атмосферной оптической связи «Мостком». Через такие терминалы осуществляется передача данных с помощью лазерного луча. В рамках эксперимента они были направлены друг на друга.

Также к терминалам подключили установку QRate. Затем учёные начали проверять возможности по системы в различных погодных условиях. Длился эксперимент около недели. Кроме того, до конца года запланирован ещё один эксперимент.

Новый способ передачи позволит проводить защищённый обмен любыми типами данных в условиях, если передача через оптоволокно невозможна или не выгодна. Также указывается, что при передаче через оптоволокно свет постепенно угасает.

Ранее мы сообщали, что учёные подтвердили существование гравитационного замедления времени в микромире. Это служит подтверждением теории относительности.