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Атомные часы помогли учёным доказать предположение о том, что в микромире возможно гравитационное замедление времени. Об этом сообщает издание Nature.

Так, согласно теории относительности, время должно течь неоднородно в случае, если присутствуют гравитационные поля различной силы, а также при движении с высокой скоростью. Это было подтверждено при проведении опытов на Земле, а также при исследовании объектов в космосе. Однако как работает этот закон в микромире, учёные ещё до конца не понимают.

В новом эксперименте были задействованы атомные часы, причём расположение частиц можно было менять, не мешая работе. Модифицированные часы стали набором, состоящим из 15 измерительных приборов, которые были независимы. Благодаря им была измерена частота колебаний атомов. Выяснилось, что даже на этих весьма малых масштабах существует гравитационное замедление времени, которое оказывало влияние на ход часов по всем законам теории относительности.

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  • Анна
  • 16.02.2022
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