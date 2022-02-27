Россию, как стало недавно известно, отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

В России отреагировали довольно жестко. Так, согласно ответным мерам, Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино выходят из Европейского Вещательного Союза (ЕВС).

Как было заявлено, решение ЕВС является «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме». Кроме того, было отмечено, что данный конкурс всегда заявлял о своём неполитическом статусе. Тем не менее, подобные прецеденты совершались на «Евровидении» и раньше.

К примеру, в 2016 году победу присудили песне «1944», которую многие посчитали явным политическим манифестом. Несмотря на это, позже от конкурса отстранили Беларусь за песню «Я начну тебя», аргументировав политикой.

Ранее российские разработчики предположили, что из-за санкций могут перестать работать Windows и Microsoft Office. Это может сильно ударить по бизнесу.