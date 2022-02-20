ВСУ продолжают интенсивные обстрелы самопровозглашенных республик Донбасса, причем задействуют для этой цели запрещенные условиями прекращения огня боезаряды.

Так, представители ДНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК) заявили, что в 9:54 начался мощный обстрел села Петровское из 120-миллиметровых минометов. Украинские войска, которые базируются в населенном пункте Богдановка выпустили по территории Донецкой народной республики 13 мин.

Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях, к которым привел обстрел, пока не поступало.

Напомним, что в пятницу ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область. Беженцев готовы принять несколько регионов РФ. Эвакуируют в основном пожилых людей, детей и женщин.