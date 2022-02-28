Польша весьма сильно увеличила закачку газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в свои подземные хранилища. Об этом стало известно по информации Gas Infrastructure.

Как сообщает издание ТАСС, запасы газа Польши были пополнены на 14,3 миллиона кубометров. Согласно имеющейся информации, это наибольший объём аж с сентября 2021 года.

Уточняется, что теперь польские хранилища заполнены на 57,73%. Всего в них сейчас находится около двух миллионов кубометров газа.

Данный газопровод был остановлен ещё в декабре 2021 года. По словам представителей компании «Газпром», решение об остановке транзита было связано с тем, что они не получают заявок от европейских стран.

Но в ночь на 26 февраля по газопроводу была проведена прямая закачка газа. Так же газопровод работал в ночь на 27 и 28 февраля.

О возобновлении начала работы газопровода мы сообщали недавно. Как было заявлено, мощности газопровода были выкуплены первый раз с февраля.