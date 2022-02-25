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«Газпром» частично забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа». Об этом стало известно по информации аукциона, проведённого на площадке GSA Platform.

Согласно имеющейся информации, во время проведения аукциона «Газпром» выкупил часть мощности с вечера 25 февраля до утра следующего дня. Уточняется, что в срок с начала февраля это первый раз, когда компания выкупила мощности. Однако в прошлый раз «Газпром» их не использовал.

Как указывается, газ будет поставляться через Польшу в Германию. При этом с 12 декабря прошлого года «Ямал-Европа» работает в режиме реверса, то есть наоборот – газ перекачивался в Польшу со стороны Германии. Такая ситуация объясняется тем, что со стороны потребителей из Европы не было заявок.

Также указывается, что в последние несколько дней наблюдается рост поставок газа из России через украинскую систему.

Недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа не сможет платить по 2 тысячи евро за тысячу кубометров газа из России. По его словам, эта стоимость совершенно неподъёмна для многих стран.

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