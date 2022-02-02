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ПФР начал принимать от граждан заявления на новую выплату. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, выплата является разовой, она выплачивается тем, кто берёт в семью ребёнка из детского дома. Выплата назначается вне зависимости от того, работает заявитель или нет, также неважен размер его доходов. Кроме того, уточняется, что заявитель может быть не только усыновителем или приёмным родителем, но и опекуном или попечителем.

Размер пособия сейчас равняется 20 500 рублям – индексация была произведена в феврале. Однако, если ребёнок является инвалидом или ему уже исполнилось восемь лет, размер выплаты заметно увеличивается и равняется 144 тысячам рублей.

Для оформления выплаты необходимо отправиться в ПФР или МФЦ с необходимыми документами и подать заявление. Уточняется, что сделать это можно лишь в течение полугода со дня усыновления.

Недавно мы сообщали о выплате для россиян, которая придёт в феврале. Она предназначается для родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 18 лет.

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