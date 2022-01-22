В ПФР рассказали подробности о получении выплаты, которая предназначается для российских семей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, речь идёт о выплате, которая предназначается для родителей-одиночек, занимающихся воспитанием детей 8-16 лет. Помимо этого, их доход должен быть меньше, чем в регионе установлен прожиточный минимум.

Сейчас некоторые родители задались вопросом, когда им придёт на счета данная выплата, ведь месяц уже почти закончился. В ПФР напомнили, что пособие россияне получили досрочно в декабре. Таким образом, выплата была получена семьями в последний месяц зимы два раза – за ноябрь и, досрочно, за декабрь. В обычных условиях выплату за декабрь они бы получили только в январе. Следующее пособие семьи получат только в феврале.

Размер пособия равняется половине от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. В Приморье это около 8 тысяч рублей, в среднем по России – около 6 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о новой разовой выплате, получить которую можно с 17 января. Право на получение выплаты имеют пенсионеры со знаком “Ветеран труда”.