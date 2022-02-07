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В ПФР начался приём заявлений на пособие, выплачиваемое на оздоровительный отдых школьников. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Пособие составляет 27 255 рублей, получать его можно ежегодно. Данная выплата, как уточняется, положена только одной категории граждан. Это родитель, опекун или попечитель ребёнка военного, но лишь в той ситуации, если отец ребёнка скончался.

Кроме того, уточняется, что выплата производится на учеников общеобразовательных школ и только в том случае, если отец ребёнка умер при исполнении или от военных травм.

Для назначения выплаты требуется пойти в ПФР или МФЦ. Потребуется принести ряд документов – свидетельство о рождении ребёнка, а также справку, которая подтверждает смерть военного. Кроме того, нужна справка из школы.

Недавно мы сообщали, что с 4 февраля некоторым гражданам России начали выплачивать пособие в размере семи тысяч рублей. Предназначается выплата для “детей войны”.

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