Некоторые пенсионеры уже с 4 февраля смогут получить новое пособие. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о «детях войны». Это те граждане, которым не было 18-ти лет на момент начала и окончания Второй мировой войны. В различных регионах уже приняты определённые меры поддержки для этих пенсионеров, теперь же они получат ещё одно пособие, размер которого составляет семь тысяч рублей. Отмечается, что эта выплата является разовой.

Подавать заявлений на получение пособия не потребуется – все начисления будут произведены в автоматическом режиме на основе информации, которая имеется у соцзащиты.

Уточняется, что пособие будет выплачено всем пенсионерам вне зависимости от своих доходов. Выплат будет произведена с 4 февраля в срок до апреля.

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить от соцзащиты по три тысячи рублей. Чтобы получить пособие, специалисты рекомендуют не затягивать с обращением в ведомство.