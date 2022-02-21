Жители Петербурга жалуются на нехватку детских садов в городе. Для комфортной жизни нужно минимум еще 10 дошкольных учреждений, но Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не может столько построить.

Чиновники едва справляются с возведением нескольких зданий в год.

Градоначальник периодически говорит об инициативах, которые должны положительно повлиять на ситуацию, но в итоге они не помогают. Власти уже возложили ответственность за появление соцобъектов на инвесторов, но из-за этого жилье растет в цене и становится труднодоступным для населения.

По последним данным, увеличение стоимости составило более 30%. Решить проблему можно лишь с помощью заблаговременного планирования и учета социальных объектов в проектах.