Польские археологи рассказали о нахождении нового объекта в древнем городе Мачу-Пикчу.

Как сообщает археолог Доминика Сечковска, найден объект был всего лишь в восьми километрах от основного комплекса. Несмотря на то, что изучение Мачу-Пикчу ведётся уже на протяжении века, ранее обнаружить этот объект не удавалось, так как постройка находится в зарослях джунглей. Пробраться через них весьма затруднительно.

Помогли в этом учёным современные технологии. Так, они использовали беспилотники с лидарами. По словам специалистов, они нашли ритуальный объект, где есть каменный алтарь, а также баня и даже довольно сложная система водоснабжения.

Учёные намереваются продолжить изучение объекта, однако они опасаются, что из-за пандемии коронавируса работы будут вестись медленно или их придётся отложить.

Ранее мы сообщали, что в Саудовской Аравии были найдены древние гробницы. По словам учёных, их построили около 4500 лет назад.