В Новороссийске 19 февраля произошла серьёзная дорожная авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба УГБИДД России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, момент ДТП попал на видео, которое было опубликовано в Сети. На записи можно увидеть, как один из грузовиков притормаживает, а следом едет ещё один. Грузовики сталкиваются, и на записи видно, что у одного из них переворачивается и отрывается водительская кабина. Вскоре из ней вылезает водитель.

Инцидент произошёл около 11 часов утра. В аварии пострадали оба водителя, но обошлось без жертв. Отмечается, что они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По имеющейся информации, второй водитель слишком поздно заметил, что его коллега остановился. Он попытался объехать грузовик по встречной полосе, но избежать столкновения не удалось.

Недавно мы сообщали, что в Ульяновске пассажир маршрутки ударил водителя ножом. Но его вскоре задержал находивший поблизости патруль.