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На телеканале НТВ недавно стартовал новый сезон шоу «Маска», ставший уже третьим по счёту.

Участие в проекте приняли 14 знаменитостей, чьи личности были скрыты масками. В первом выпуске, как было решено, в проекте остаются все участники. Но уже в новом выпуске было решено снять маску с Пса. Кроме того, номинантами на вылет были Мухомор и Малыш.

Судьи предполагали, что под маской Пса могут скрываться Влад Сташевский, Богдан Титомир или Бурито. Но все эти предположения не подтвердились. Когда участник снял маску, оказалось, что это чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Как отметил ведущий, такое предположение даже выдвигалось.

Костомаров, комментируя своё участие, заявил, что шоу является классным и ярким проектом. При этом он отметил, что в масках выступать очень тяжело.

Ранее стало известно, кто станет ведущим шоу Stand Up, которое выходит на ТНТ. Как оказалось, это один из резидентом данного проекта – Алексей Щербаков.

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