Резидент шоу Stand Up Алексей Щербаков станет ведущим этой программы на канале ТНТ. Комик сменит Нурлана Сабурова, с которым его связывают тесные профессиональные и дружеские отношения.

Щербаков и Сабуров не только дружат, но и принимают участие во многих юмористических проектах. Один из них – это шоу «Что было дальше?», пользующееся огромной популярностью на видеохостинге YouTube.

Именно это шоу вместе с проектом Stand Up принесли Щербакову известность. Помимо этих двух программ, он также принимал или продолжает принимать участие в «Прожарке» и Comedy Battle. В начале 2020 года у Алексея взял интервью Юрий Дудь, что также повлияло на рост популярности комика, который с нового сезона будет вести Stand Up.