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Учёные обнаружили в Нидерландах новый вариант ВИЧ, который является более заразным по сравнению с другими штаммами.

Как сообщается, мутация была обнаружена у европейцев из Уганды. Первоначально новый штамм был зафиксирован у 17-ти человек, из которых 15 являются гражданами Нидерландов. В связи с этим исследователи проанализировали пробы, который были взяты у нескольких тысяч нидерландцев, имеющих ВИЧ. В итоге новый штамм был найден ещё почти у ста человек.

Учёные установили, что у людей с новым штаммом выше вирусная нагрузка по сравнению с остальными штаммами ВИЧ. Это означает, что у них выше риск развития СПИДа, кроме того, у этих людей больше вероятность заразить других. Антиретровирусная терапия, впрочем, позволяет заметно улучшить ситуацию.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что эксперименты с новым видом коронавируса способны привести к ещё одной пандемии. При этом иммунитет на новый вирус может не реагировать.

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