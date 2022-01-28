Опыты с новыми видом коронавируса могут усилить его опасность для человека и привести к ещё одной пандемии. Такое предположение высказал российский вирусолог, руководитель лаборатории Московского физико-технического института Павел Волчков.

Ранее китайские исследователи опубликовали статью, в которой рассказывалось об обнаружении в Южной Африке нового вида коронавируса. Его назвали NeoCoV. Он похож на возбудителя ближневосточной лихорадки, однако пока его опасность для человека оценивают, как незначительную – на организмы людей он не действует. Хотя потенциально перебраться в человеческую популяцию может.

По словам Волчкова, в ходе экспериментов, которые могут проводить над вирусом, у того могут возникнуть мутации, которые сделают его опасным для здоровья людей. Такие исследования постоянно проводят для определения возможности вируса инфицировать клетки человека.

Причём, поскольку вирус отличается от традиционного коронавируса, вызывающего ковид (SARS-CoV-2), то и выработанный или приобретенный иммунитет от него действовать на новый вирус не будет, резюмировал Волчков.