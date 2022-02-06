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Президент России Владимир Путин стал главным гостем в Пекине на церемонии открытия Олимпиады. Об этом рассказал руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

Как отметил Китаев, коллеги из Китая пошли навстречу пожеланиям со стороны России, благодаря чему визит Путина удалось сделать комфортным настолько, насколько это возможно даже в условиях пандемии коронавируса. Китаев отметил, что возникали технические сложности, однако он их комментировать не будет. Главное, как он подчеркнул – положительный результата визита Путина.

«Наши китайские коллеги неоднократно подчёркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр», – сообщил Китаев.

При этом, как отмечается, на церемонии открытия побывало около двух десяткой представителей высшей власти различных стран.

Ранее эксперт-китаевед Николай Вавилов рассказал, почему Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин не пожали друг друг руки. Он заявил, что дело не в неуважении, а в соблюдении ограничительных мер из-за коронавируса.

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