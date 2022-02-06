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Эксперт-китаевед Николай Вавилов рассказал, что отсутствие рукопожатия между лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не означает «неуважения к России» и не имеет никакого тайного подтекста, как считают некоторые пользователи.

Специалист обратил внимание, что Си Цзиньпин не обменивался рукопожатиями ни с одним другим гостем из-за рубежа. Связано это с коронавирусными ограничениями и не более того.

Также Вавилов напомнил, что встреча между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным была отделена по времени от других, причем ее запланировали первой. Переговоры, включающие неформальную часть, продлились около трех часов, поэтому ни о каком неуважении не может быть и речи.

Кроме того, хотя главы государств и не пожимали друг другу руки, они сделали приветственный жест, причем было хорошо видно, что оба лидера рады этой встрече.

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  • Анна
  • 05.02.2022
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