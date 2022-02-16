Журналисты из Китая прокомментировали ситуацию, которая недавно произошла у Курильских островов, когда в территориальные воды России зашла американская субмарина. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Так, в Китае отметили, что отправить на шпионаж подлодку типа «Вирджиния» было логично, так как такая субмарина приспособлена для проведения действий на мелководье и в прибрежных водах. Фрегат «Маршал Шапошников», который был отправлен на перехват субмарины, авторы статьи назвали скорее эсминцем. Отмечается, что на фрегате были проведены ремонт и модернизация, в частности, систем средств обнаружения и радиолокационного контроля.

По словам китайских журналистов, у России уже есть достаточная коллекция «голосовых отпечатков» подлодок США. Именно благодаря ей, как указывается в статье, российские военные сумели точно вычислить тип субмарины-нарушителя.

Высказались журналисты и о спецсредствах, которые использовала Россия. Они предположили, что это специальные сигнальные бомбы малой мощности.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что у России было полное право потопить американскую подлодку. Он также объяснил, почему военные не стали этого делать.