Инцидент с подводной лодкой ВМС США вполне мог завершиться худшим сценарием, однако американские моряки правильно оценили угрозу и успели спастись бегством из территориальных вод России, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он также пояснил, почему корабли РФ не стали действовать более жестко против нарушителя.

Эксперт напомнил, что операция по выдворению субмарины длилась около трех часов. Сперва американских подводников пытались образумить устными предупреждениями по радио на английском и русском языках. После этого экипаж фрегата «Маршал Шапошников» потребовал немедленного всплытия АПЛ, но и тут не добился желаемых результатов.

Только после этого были применены средства предупредительного бомбометания, которые заставили американцев думать немного быстрее. Лодка отстрелила прибор гидроакустического противодействия, заглушила собственные шумы и ушла в нейтральные воды.

Литовкин объяснил, почему «Маршал Шапошников», имеющий на борту все необходимые средства для борьбы с вражескими субмаринами, не стал стрелять по «Миссури»:

«Если серьезно, то делать это пока незачем. Не война. Демонстрации вооружения было достаточно, подлодка вышла из территориальных вод и удалилась из поля зрения кораблей Тихоокеанского флота. Практики топить подлодки в мирное время нет в принципе», — заявил эксперт.

Он также отметил, что если бы субмарина и после предупредительного обстрела проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ, то атаковать ее все же пришлось бы.