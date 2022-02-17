читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные нашли способ, который позволяет сделать органы для пересадки другому человеку «универсальными».

Как отмечается, в случае пересадки органов их часто не хватает для всех, кому требуется пересадка. Кроме того, проблема и в группе крови, из-за чего орган может попросту не подойти. Но учёные из Канады нашли способ, который позволяет справиться с этой проблемой.

Для изменения группы крови донорского органа учёные применили ферменты FpGalNAc-деацетилазу и Fp-галактозаминидазу для очищения фрагментов тканей аорты. После этого были органы были очищены от антигенов второй группы крови. Уточняется, что в эксперименте были использованы восемь органов, которые посчитали неподходящими для пересадки.

В течение четырёх часов было уничтожено 97% антигенов. Для кровообращения была использована плазма от людей, которые имели первую группу крови. Антитела дали на плазму минимальную реакцию.

Отмечается, что органы, взятые от доноров именно с первой группой крови являются универсальными.

Ранее мы сообщали, что учёные испытали на овцах чип, который позволяет вернуть зрение. В дальнейшем они хотят провести испытания на людях.

Вам может понравиться

Учёные нашли нейроны, ответственные за сложение и вычитание

Исследователи из университетов Бонна и Тюбингена установили нейроны, которые активизируются при совершении человеком процессов сложения и вычитания. Отмечается, что сейчас процессы, которые происходят в мозгу человека при совершении математических операций,
  • Анна
  • 16.02.2022
  • читать 1 минуту

Учёные научили смартфоны определять свёртываемость крови

Изобретение учёных из Вашингтонского университета может существенно облегчить жизнь людям, которые принимают препараты для разжижения крови. Сейчас, чтобы определять, насколько успешной является терапия, пациенту необходимо периодических сдавать кровь на анализ.

Учёные: реки мира загрязнены высокими концентрациями фармпрепаратов

Загрязнение рек лекарствами обнаружили учёные из Университета Йорка. Причём такая ситуациях характерна для многих водоёмов по всему миру, включая такие крупные реки, как Темза или Амазонка. Для проведения исследований, учёные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |