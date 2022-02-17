Учёные нашли способ, который позволяет сделать органы для пересадки другому человеку «универсальными».

Как отмечается, в случае пересадки органов их часто не хватает для всех, кому требуется пересадка. Кроме того, проблема и в группе крови, из-за чего орган может попросту не подойти. Но учёные из Канады нашли способ, который позволяет справиться с этой проблемой.

Для изменения группы крови донорского органа учёные применили ферменты FpGalNAc-деацетилазу и Fp-галактозаминидазу для очищения фрагментов тканей аорты. После этого были органы были очищены от антигенов второй группы крови. Уточняется, что в эксперименте были использованы восемь органов, которые посчитали неподходящими для пересадки.

В течение четырёх часов было уничтожено 97% антигенов. Для кровообращения была использована плазма от людей, которые имели первую группу крови. Антитела дали на плазму минимальную реакцию.

Отмечается, что органы, взятые от доноров именно с первой группой крови являются универсальными.

Ранее мы сообщали, что учёные испытали на овцах чип, который позволяет вернуть зрение. В дальнейшем они хотят провести испытания на людях.