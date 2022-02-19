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В Италии назвали страны, которые больше всего пострадают, если импорт газа из России будет заблокирован. Об этом было заявлено в эфире итальянского телеканала Mediaset.

Как отмечается, в Италии доля газа из России для энергетики составляет 19%. Для сравнения, в Германии этот показатель заметно меньше – всего лишь 12%. Впрочем, Италия не является самой уязвимой страной для последствий блокировки поставок газа. Больше зависимы Латвия, Словакия и Венгрия.

В Италии цены на газ поднялись почти в два раза по сравнению с началом 2021 года. Так, если ранее потребителям нужно было платить лишь 70 центов за кубометр, то сейчас 1,37 евро за тот же объём. Кроме того, сейчас в различных европейских СМИ всё чаще заявляют о возможной блокировке поставок газа из России. До февраля этого года таких предположений не делалось.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Европа справится, если поставки газа из России будут сокращены. Кроме того, был поднят вопрос о перенаправке газа от других поставщиков.

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